Al termine dell’Anno giubilare, è importante riflettere sui semi di speranza che esso ci ha offerto. La famiglia di Nazareth rappresenta un modello di vita semplice e autentica, capace di ispirarci a vivere con equilibrio e serenità. Attraverso questa prospettiva, possiamo trovare motivazioni per costruire relazioni più solide e promuovere un benessere duraturo nelle nostre vite, nelle nostre famiglie e nelle comunità.

“Chiudendo l’Anno giubilare, siamo invitati a cogliere i bei semi di speranza che da esso sovrabbondano, per piantarli nei giorni della nostra vita, nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità”.Sono le parole del vescovo Francesco Soddu nella solenne celebrazione di chiusura del Giubileo della. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Leggi anche: “Ogni nostra famiglia ha l’opportunità di trovare nella famiglia di Nazareth le motivazioni per condurre una vita sana e bella”

Leggi anche: “Cristo vale la vita”: il segreto di una carmelitana per trovare la pienezza in ogni nostra scelta

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Cattedrale – celebrazione di chiusura del Giubileo della speranza 28 dicembre 2025; Scuola dell’infanzia San Giorgio, intervengono i genitori con una lettera pubblica: «Fiducia nel progetto educativo, sosteniamo le maestre; Un altro storico locale ha chiuso i battenti: Siete stati la nostra famiglia; Al via domani l'Incontro dei giovani di Taizé. Leone XIV: «Siate artigiani di riconciliazione».

La laurea di Paolo Agnelli e l’azienda di famiglia: «Ogni prodotto e ogni scelta rappresenta la nostra reputazione» - «I miei figli si sono laureati, hanno studiato all’estero, conseguito diplomi di laurea e master di specializzazione. bergamo.corriere.it

Nathan e Catherine all'attacco: "Non è vero che abbiamo rifiutato una casa alternativa per la nostra famiglia" - Ogni passo è dettato da un unico obiettivo: «Il benessere psicofisico dei nostri splendidi bambini, che sono stati, sono e saranno il baricentro unico e indiscusso del nostro cammino». iltempo.it

Famiglia nel bosco, i genitori dei bimbi: “Non è vero che abbiamo rifiutato gli aiuti”. L’ex legale: “Chi offriva casa ha atteso invano” - “Ogni passo è dettato da un unico obiettivo: il benessere psicofisico dei nostri splendidi bambini, che sono stati, sono e saranno il baricentro unico e indiscusso del nostro cammino”. ilfattoquotidiano.it

La nostra Carta dei Valori In Farmacia Demichelis abbiamo messo nero su bianco ciò che guida ogni nostra scelta quotidiana. Non slogan. Non frasi fatte. Ma valori reali, costruiti insieme al nostro team. Siamo tradizionali nei valori, moderni nel metodo. P - facebook.com facebook

Ogni nostra singola scelta concorre a dar forma alla nostra identità x.com