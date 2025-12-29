Oggioni e tutti gli altri nomi la grande conta degli indagati della maxi inchiesta sull’edilizia milanese

Oggioni e altri nomi sono tra gli indagati nella vasta inchiesta sull’edilizia milanese. Nel 2025, si è concluso un importante ciclo di indagini avviato negli anni precedenti dalla procura di Milano, inizialmente con la pm Marina Petruzzella. Questa operazione ha approfondito le dinamiche e le presunte irregolarità nel settore edilizio del capoluogo lombardo, portando alla luce elementi fondamentali per comprendere il contesto investigativo.

Nel calendario astronomico della maxi inchiesta sulla mala edilizia nel capoluogo lombardo, il 2025 è stato l'anno della conclusione di un primo ciclo molto corposo di inchieste avviato negli anni scorsi dalla procura di Milano in prima battuta con la pm Marina Petruzzella e poi con i suoi.

