Oggioni e tutti gli altri chi sono i pluri indagati della maxi inchiesta sull’edilizia milanese

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggioni e altri coinvolti sono tra i principali indagati nella vasta inchiesta sull’edilizia milanese. Nel 2025, si è concluso un importante ciclo di indagini avviate negli anni precedenti dalla procura di Milano, inizialmente condotte dalla pm Marina Petruzzella. Questa inchiesta ha portato alla luce presunte irregolarità e illeciti nel settore edilizio del capoluogo lombardo, segnando un passaggio chiave nel quadro delle attività investigative.

Nel calendario astronomico della maxi inchiesta sulla mala edilizia nel capoluogo lombardo, il 2025 è stato l’anno della conclusione di un primo ciclo molto corposo di inchieste avviato negli anni scorsi dalla procura di Milano in prima battuta con la pm Marina Petruzzella e poi con i suoi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

