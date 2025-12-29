Oggioni e tutti gli altri chi sono i pluri indagati della maxi inchiesta sull’edilizia milanese

Oggioni e altri coinvolti sono tra i principali indagati nella vasta inchiesta sull’edilizia milanese. Nel 2025, si è concluso un importante ciclo di indagini avviate negli anni precedenti dalla procura di Milano, inizialmente condotte dalla pm Marina Petruzzella. Questa inchiesta ha portato alla luce presunte irregolarità e illeciti nel settore edilizio del capoluogo lombardo, segnando un passaggio chiave nel quadro delle attività investigative.

