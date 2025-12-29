Oggi la Sambenedettese torna in campo per continuare la preparazione in vista della trasferta di Sestri Levante. La squadra si concentrerà sulla gara contro il Bra, in programma domenica 4 gennaio alle ore 17. Da valutare le condizioni di Tosi e Iaiunese, con l’obiettivo di arrivare al match nel miglior modo possibile. La partita rappresenta un momento importante nel percorso della squadra in questa fase della stagione.

Questo pomeriggio la Samb riprende a lavorare per preparare la trasferta di Sestri Levante dove affronterà il Bra domenica 4 gennaio con fischio d’inizio alle ore 17.30. Mister D’Alesio vaglierà le condizioni fisiche dei rossoblù dopo i sette giorni da contratto assegnati per le festività Natalizie. La speranza è che in questa settimana Eusepi e compagni abbiano ricaricato le batterie e soprattutto eliminato le scorie psicologiche delle ultime dieci giornate. Dalla trasferta di Sassari del 3 ottobre, la Samb non ha più vinto totalizzando solo quattro pareggi e ben dieci sconfitte che dal quarto posto in classifica l’hanno fatta scivolare a sole tre lunghezze dal Bra che domenica prossima avrà la grande chance di giocarsi l’aggancio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Oggi si torna in campo: da valutare Tosi e Iaiunese

