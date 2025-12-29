Oggi si abbassa per l’ultima volta la saracinesca | Il Pane di Tina Beretta saluta Como

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, lunedì 29 dicembre 2025, Il Pane di Tina Beretta chiude definitivamente le sue porte a Como. Una decisione già comunicata in passato, che ora si concretizza, segnando la fine di un punto di riferimento per molti. La chiusura rappresenta un momento di riflessione sulla tradizione e sul ruolo dei piccoli negozi nelle comunità locali, lasciando un vuoto nel cuore della città.

C’è un tipo di notizia che non fa rumore, ma arriva dritta nello stomaco. Oggi, lunedì 29 dicembre 2025, chiude per sempre Il Pane di Tina Beretta: una chiusura già annunciata, ma che adesso diventa realtà, con quel gesto semplice e definitivo che tutti temono quando riguarda un negozio “di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

