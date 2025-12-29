Oggi l’addio a Gianni Dieci Industriale e uomo di sport

Oggi si e` svolto l’ultimo saluto a Gianni Dieci, imprenditore e appassionato di sport. La famiglia ha deciso di ricordarlo con una maglia del Cesena calcio, squadra a cui era molto legato. Roberta Dieci, avvocato ed ex vicesindaco di Montecchio, ha confermato di aver già ricevuto le condoglianze dalla società sportiva, sottolineando il suo legame con il mondo sportivo e la sua figura di uomo di valori.

"Abbiamo pensato di deporre accanto al papà una maglia del Cesena calcio, sua grande passione. Abbiamo già ricevuto le condoglianze dalla società sportiva", dice Roberta Dieci, avvocato ed ex vicesindaco di Montecchio. A 84 anni, se n’è andato Gianni Dieci, imprenditore della meccanica e Cavaliere del lavoro; uno di quelle persone piene di idee e di energia, brillanti e svelte, dagli interessi svariati, capaci di lasciare un’impronta indelebile nella comunità non solo locale. Gianni, che lascia i figli Massimo e Roberta e il nipote Gabriele fu infatti cofondatore della Fratelli Dieci spa, azienda simbolo dell’imprenditoria reggiana e sponsor storico del Cesena Calcio (dal 1981-1986). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Oggi l’addio a Gianni Dieci. Industriale e uomo di sport Leggi anche: Morto l’uomo investito dal filobus: "Addio Yousry, eri un uomo buono". Dieci vittime della strada nel 2025 Leggi anche: Perugia in lutto, addio a Costante Brunori: maestro orafo, cavaliere del lavoro e uomo di sport Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Oggi l’addio a Gianni Dieci. Industriale e uomo di sport - La figlia Roberta: "Pensiamo di mettergli accanto la maglia del Cesena". msn.com

Addio a Brigitte Bardot, attrice, modella, cantante e attivista francese. - David di Donatello nel 1961 – Miglior attrice straniera per “La verità” Ci ha lasciati oggi a 91 anni. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.