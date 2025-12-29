Oggi il bilaterale Trump-Netanyahu

Stasera alle 19 (ora italiana), Donald Trump incontrerà il premier israeliano Benjamin Netanyahu a Mar-a-Lago, come comunicato dalla Casa Bianca. L’incontro bilaterale rappresenta un momento di confronto tra i due leader su questioni di interesse comune e relazioni diplomatiche. La visita si inserisce nel quadro delle attività diplomatiche e delle strategie politiche in atto tra Stati Uniti e Israele.

4.00 Donald Trump riceverà il premier israeliano Benjamin Netanyahu questa sera alle 19 ora italiana a Mar-a-Lago, come annunciato dalla Casa Bianca. Prima, alle 16 ora italiana, Netanyahu ncontrerà il segretario di Stato Rubio per discutere i dossier mediorientali più caldi. Trump spinge per un governo palestinese tecnico e una forza di stabilizzazione. Si parlerà anche dei colloqui della "fase 2" del piano pace per Gaza,delle tensioni con Iran e Hezbollah e la Siria post Assad. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

