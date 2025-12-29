Oggi alle 15 il Consiglio dei ministri | sul tavolo l' ok al decreto Ucraina e la data per i

Oggi alle 15 si riunisce il Consiglio dei ministri, che potrebbe approvare il decreto Ucraina e definire la data per alcune decisioni importanti. In attesa del via libera della Camera alla legge di bilancio, la riunione si concentrerà su questioni chiave per l'agenda politica e amministrativa del governo.

AGI - In attesa del semaforo verde della Camera alla legge di bilancio domani il governo nella riunione del Consiglio dei ministri fissata per le ore 15 dovrebbe sciogliere due nodi. Il primo è sulla proroga dell'invio di armi all'Ucraina nel 2026, il secondo è sulla data del referendum sulla separazione delle carriere. Riguardo il sostegno a Kiev sul tavolo ci sarà il decreto legge frutto di un accordo chiuso tra la premier Giorgia Meloni e Matteo Salvini più di due settimane fa e poi 'lavorato' dagli sherpa dei rispettivi partiti. La Lega chiedeva un segnale di discontinuità, nel decreto verrà riportato anche l'aiuto fornito alla popolazione civile, il supporto logistico ed energetico. 🔗 Leggi su Agi.it

