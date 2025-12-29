Oggi, lunedì 29 dicembre, allo stadio Olimpico di Roma, la squadra giallorossa affronterà il Genoa davanti a oltre 60.000 spettatori. La partita rappresenta l’ultima occasione per la Roma di chiudere l’anno con una vittoria, in un contesto senza tifosi ospiti. Un appuntamento importante per i tifosi e per la squadra, che conclude così il 2023 nel rispetto delle normative e della passione che unisce il pubblico romanista.

Nella serata di oggi lunedì 29 dicembre, in uno stadio Olimpico che ospiterà oltre 60mila tifosi romanisti (trasferta vietata per i tifosi ospiti), la Roma chiuderà il proprio anno solare sfidando il Genoa. Guardando con obiettività alla gara, essa rappresenta un’ occasione importante per la squadra capitolina per rimanere a un passo dalle big che comandano il campionato Inter, Milan e Napoli, le quali hanno tutte e tre fatto centro in questa giornata di Serie A, in attesa di recuperare il turno precedente. Anche per la squadra ligure la partita di oggi rappresenta una ghiotta opportunità per vincere ed allontanarsi dalla zona retrocessione che al momento dista solo 2 punti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Odiarsi mai, per chi si ama come noi

Leggi anche: Mai sentito parlare dello snug piercing? È il nuovo must-have per chi ama distinguersi con stile. Come si fa e (sì), quanto fa male

Leggi anche: “Come ho vissuto il momento di grande fragilità di mio fratello Vittorio? Soffrendo molto. Di fronte alla fragilità di chi si ama si soffre, ma si ama un po’ di più”: parla Elisabetta Sgarbi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

L’Olimpico pieno e la Sud pronta ad applaudire De Rossi.

L’Olimpico pieno e la Sud pronta ad applaudire De Rossi - «Odiarsi mai per chi si ama come noi», canta Antonello Venditti e stasera sarebbe questa la colonna sonora perfetta per il ritorno a casa di De Rossi. ilmessaggero.it