Nell’oceano Indiano, le strategie di potenza si manifestano attraverso l’occupazione degli spazi lasciati vuoti da altri attori globali. Mosca dimostra pazienza e approcci strategici, mentre la Francia mostra un’assenza di presenza significativa. Questi atteggiamenti riflettono le nuove dinamiche internazionali, dove il potere si esercita più spesso attraverso l’influenza e la presenza politica che con la forza militare immediata.

Nelle dinamiche contemporanee delle relazioni internazionali, le potenze non avanzano più necessariamente con la forza delle armi, ma con la capacità di occupare gli spazi lasciati vuoti dagli altri. È esattamente ciò che la Russia sta facendo nell’oceano Indiano, mentre la Francia, pur essendo una potenza rivierasca grazie a La Réunion e Mayotte, appare prigioniera di un progressivo ripiegamento strategico. Non c’è uno scontro frontale, non c’è escalation militare: c’è una lenta, metodica sostituzione di influenza. Lontano dai riflettori della guerra in Ucraina, Mosca conduce una competizione silenziosa, fondata su continuità e pragmatismo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

