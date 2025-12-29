Una donna di 42 anni, in stato di alterazione, ha causato ritardo al treno a Piacenza, rifiutandosi di essere identificata. Si trovava in una cabina letto insieme al suo cane, opponendo resistenza all’intervento dei carabinieri del Radiomobile. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di ripristinare la situazione e garantire la sicurezza di tutti i passeggeri.

Una 42enne in stato di alterazione si rifiuta di farsi identificare e causa ritardo al treno: è stata fermata dai carabinieri del Radiomobile di Piacenza. Alle 22.30 del 27 dicembre un equipaggio del Nucleo Radiomobile è intervenuto nella stazione ferroviaria di Piacenza, in occasione della sosta. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Occupa una cabina letto del treno insieme al suo cane e fa resistenza

