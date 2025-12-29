Occhio alla colata artica Le previsioni di Giuliacci da Capodanno all' Epifania

Le previsioni di Mario Giuliacci indicano un inverno particolarmente dinamico, con frequenti ingressi di aria artica che porteranno temperature molto basse, precipitazioni e nevicate diffuse in Italia. Da Capodanno all'Epifania, si prevedono condizioni invernali intense, caratterizzate da una significativa colata artica, che influenzeranno il clima dei prossimi giorni. Un periodo da seguire attentamente per prepararsi alle variazioni di temperatura e alle perturbazioni in arrivo.

Un inverno così dinamico non si vedeva da almeno dieci anni. A dirlo è Mario Giuliacci, che nelle sue ultime previsioni meteo per Capodanno e fino all'Epifania delinea uno scenario decisamente invernale per l'Italia, con una serie di colate di aria polare destinate a scandire i prossimi giorni tra freddo intenso, piogge e nevicate diffuse. Una irruzione di aria polare è attesa per il 30 dicembre: il nucleo freddo colpirà inizialmente i Balcani, per poi coinvolgere anche l'Italia nello stesso giorno. Sono previste piogge sulle isole maggiori tra il 30 e il 31 dicembre, mentre il 1° gennaio le precipitazioni interesseranno Levante ligure, Toscana, Umbria e Lazio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

