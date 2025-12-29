Ocampos Monterrey preoccupazione per l’ex esterno di Genoa e Milan | una paralisi facciale lo terrà lontano dai campi a poche settimane dall’inizio del Torneo Clausura

Ocampos Monterrey, ex Milan e Genoa, è stato colpito da una paralisi facciale che lo terrà lontano dai campi. La squadra messicana ha annunciato un intervento precauzionale, con tempi di recupero ancora da definire. La sua assenza potrebbe influenzare la preparazione del Monterrey in vista del Torneo Clausura 2026 della Liga MX, suscitando preoccupazione tra tifosi e staff tecnico.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.