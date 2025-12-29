Ocampos Monterrey preoccupazione per l’ex esterno di Genoa e Milan | una paralisi facciale lo terrà lontano dai campi a poche settimane dall’inizio del Torneo Clausura
Ocampos Monterrey, ex Milan e Genoa, è stato colpito da una paralisi facciale che lo terrà lontano dai campi. La squadra messicana ha annunciato un intervento precauzionale, con tempi di recupero ancora da definire. La sua assenza potrebbe influenzare la preparazione del Monterrey in vista del Torneo Clausura 2026 della Liga MX, suscitando preoccupazione tra tifosi e staff tecnico.
Ocampos Monterrey, una paralisi facciale ferma l’ex esterno di Genoa e Milan: stop precauzionale e tempi di recupero da valutare A poche settimane dall’inizio del Torneo Clausura 2026 della Liga MX, il Monterrey ha comunicato una notizia che desta preoccupazione: Lucas Ocampos, esterno d’attacco argentino ex Milan e Genoa, è alle prese con una paralisi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
