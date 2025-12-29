Obiettivo Indocina Così Pechino sfrutta l’escalation tra Thailandia e Cambogia

Recenti sviluppi nella regione dell’Indocina mostrano come Pechino stia cercando di rafforzare la propria influenza nella penisola. L’incontro tra i ministri degli Esteri di Cina, Cambogia e Thailandia nella provincia di Yunnan evidenzia l’impegno di Pechino nel favorire la stabilità tra Bangkok e Phnom Penh, in un contesto di tensioni e scontri lungo il confine. Questa dinamica riflette la crescente presenza strategica della Cina nella regione del Sud-est asiatico.

Pechino sembra voler assumere una posizione primaria nella penisola indocinese. O almeno, questo è quello che si evince da quanto avvenuto ieri, quando i ministri degli Esteri di Cina, Cambogia e Thailandia si sono incontrati nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, nel sud-ovest del Paese, nel tentativo di consolidare il cessate il fuoco raggiunto pochi giorni fa tra Bangkok e Phnom Penh dopo settimane di violenti scontri lungo il confine conteso tra i due Paesi del Sud-est asiatico. Il vertice trilaterale arriva infatti a due giorni dalla firma di un nuovo accordo di cessate il fuoco tra Thailandia e Cambogia, destinato a porre fine a combattimenti che hanno causato oltre cento vittime e costretto centinaia di migliaia di persone a lasciare le proprie abitazioni su entrambi i lati della frontiera. 🔗 Leggi su Formiche.net

