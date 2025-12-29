Obiettivi 2026 Antonio Tajani | Non lasciare solo nessun imprenditore italiano che lavora al di là dei confini nazionali
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha sottolineato l’impegno del governo italiano a supportare le imprese italiane all’estero, con l’obiettivo di aumentare le esportazioni entro il 2026. Durante una intervista a
A "Zona Bianca" il Vicepremier e Ministro degli Esteri: "Aiuteremo le imprese italiane ad esportare sempre di più". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Zona Bianca. . "L’obiettivo principale del 2026 è non lasciare da solo nessun imprenditore italiano che lavora al di là dei confini nazionali" Antonio Tajani a #zonabianca, in merito agli obiettivi in vista del nuovo anno - facebook.com facebook
