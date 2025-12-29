Nuovo scudo europeo | SAMP T NG supera i test di intercettazione | cosa può fare

Il sistema SAMP/T NG, sviluppato da Francia e Italia, ha superato con successo i test di intercettazione, rafforzando le capacità di difesa aerea europea. Questa piattaforma avanzata rappresenta un tassello importante nell’architettura di sicurezza continentale, contribuendo alla protezione contro minacce missilistiche. Il suo impiego rafforza l’autonomia strategica dell’Europa in ambito difensivo, confermando il ruolo di Eurosam come partner affidabile nel settore della difesa.

Nel quadro del rafforzamento delle capacità europee di difesa aerea e antimissilistica, il SAMPT New Generation ( Surface-to-Air Missile Platform Next Generation ), sistema avanzato sviluppato congiuntamente da Francia e Italia tramite la joint venture Eurosam ( MBDA Francia, MBDA Italia e Thales ), si afferma come uno degli elementi chiave dell’architettura di sicurezza continentale. I recenti test di intercettazione condotti con esito positivo in Italia e in Francia confermano la maturità tecnologica di un programma congiunto che integra cooperazione militare, sviluppo industriale e pianificazione operativa, rafforzando la capacità di risposta a scenari di minaccia complessi e in rapida evolvuzione Cosa sappiamo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

