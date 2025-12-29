Nuovo scudo europeo | SAMP T NG supera i test di intercettazione | cosa può fare
Il sistema SAMP/T NG, sviluppato da Francia e Italia, ha superato con successo i test di intercettazione, rafforzando le capacità di difesa aerea europea. Questa piattaforma avanzata rappresenta un tassello importante nell’architettura di sicurezza continentale, contribuendo alla protezione contro minacce missilistiche. Il suo impiego rafforza l’autonomia strategica dell’Europa in ambito difensivo, confermando il ruolo di Eurosam come partner affidabile nel settore della difesa.
Nel quadro del rafforzamento delle capacità europee di difesa aerea e antimissilistica, il SAMPT New Generation ( Surface-to-Air Missile Platform Next Generation ), sistema avanzato sviluppato congiuntamente da Francia e Italia tramite la joint venture Eurosam ( MBDA Francia, MBDA Italia e Thales ), si afferma come uno degli elementi chiave dell’architettura di sicurezza continentale. I recenti test di intercettazione condotti con esito positivo in Italia e in Francia confermano la maturità tecnologica di un programma congiunto che integra cooperazione militare, sviluppo industriale e pianificazione operativa, rafforzando la capacità di risposta a scenari di minaccia complessi e in rapida evolvuzione Cosa sappiamo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Cosa può fare il Burevestnik, missile nucleare “invincibile" di Putin. Il test per 14mila chilometri
Leggi anche: Rivoluzione Wave Glider: cosa può fare il nuovo drone Usa
Nuovo scudo europeo: SAMP/T NG supera i test di intercettazione: cosa può fare.
Nuovo scudo europeo: SAMP/T NG supera i test di intercettazione: cosa può fare - Le prove di intercettazione in Italia e Francia confermano l’efficacia operativa, la portata estesa e l’integrazione del SAMP/T NG nelle architetture europee di difesa aerea e antimissilistica ... ilgiornale.it
Leonardo avanza con lo scudo aereo Michelangelo: nuovi radar digitali per la difesa nazionale - Firmato un accordo per lo sviluppo di radar di nuova generazione, segnando la seconda milestone del sistema di difesa integrata Michelangelo Dome, dopo il successo del lancio del Samp/Tng ... milanofinanza.it
Scudo europeo per la democrazia, Musk attacca von der Leyen: «Leader Ue dovrebbe essere eletto dai cittadini» - In poche righe su X, Elon Musk ha provato a trasformare un’iniziativa istituzionale in una crisi di legittimità. ilsole24ore.com
NUOVO ARRIVO Gianluca vi presenta FIAT Scudo 1.5 Diesel 100 CV Anno 2023 89.000 km Affidabile, moderno e pronto al lavoro Disponibile subito - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.