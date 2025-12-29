Nuovo liceo a Fiumicino avvio dei lavori per l’inizio del 2027

Fiumicino avvia i lavori per la costruzione di un nuovo liceo, con inizio previsto nel 2027. L’Amministrazione comunale ha convocato un tavolo di confronto istituzionale per definire il cronoprogramma della progettazione. Questa nuova infrastruttura rappresenta un passo importante per il potenziamento dell’offerta formativa locale e lo sviluppo del territorio.

Fiumicino, 29 dicembre 2025 – L'Amministrazione comunale di Fiumicino ha promosso e convocato un tavolo di confronto istituzionale, svoltosi presso gli uffici comunali, finalizzato a definire con chiarezza il cronoprogramma della progettazione del nuovo liceo di Fiumicino, un'infrastruttura strategica per il territorio e per il potenziamento dell'offerta formativa locale. Il confronto è stato reso possibile grazie al costante impegno politico e al dialogo istituzionale che questa Amministrazione ha messo in atto nel tempo, con l'obiettivo di fornire risposte concrete e tempestive alle esigenze della comunità.

