Nuovo crollo di un cornicione a Napoli | cadute anche alcune fioriere nei Quartieri Spagnoli

A Napoli si registra un nuovo episodio di crollo di calcinacci, questa volta nei Quartieri Spagnoli, con il crollo di un cornicione e alcune fioriere. L’incidente si è verificato a breve distanza da via Toledo, dove recentemente due turiste romane sono rimaste ferite in modo non grave. La situazione solleva ancora una volta la questione della sicurezza degli edifici nel centro storico della città.

Nuovo crollo di calcinacci a Napoli, poco distante da via Toledo dove a Santo Stefano ci furono due turiste romane ferite in maniera non grave.

Napoli, crolla un cornicione in centro: nessun ferito - Paura ma per fortuna nessun ferito per il crollo di un cornicione in centro a Napoli. ilmattino.it

Napoli, cadono calcinacci da un cornicione in via Toledo: ferite due turiste - Nel centro affollato di Napoli, due giovani turiste romane colpite da detriti nel giorno di Santo Stefano. ilfattoquotidiano.it

