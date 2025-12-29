Nuove sirene e 5 pannelli a messaggio variabile per potenziare il sistema di allerta in caso di alluvione

Il Comune di Cesena ha installato nuove sirene e cinque pannelli a messaggio variabile per rafforzare il sistema di allerta in caso di alluvione. Questi dispositivi, distribuiti tra centro e periferie, sono progettati per informare tempestivamente i cittadini in presenza di un rischio di esondazione del fiume Savio, migliorando la sicurezza e la prevenzione nel territorio comunale.

