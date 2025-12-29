Nuova bomba a Latina | l' esplosione distrugge l' ingresso di una casa in via Faggiana

Nella notte di domenica 28 dicembre, a Latina, si è verificata un’esplosione che ha danneggiato l’ingresso di una abitazione in via Faggiana. Questo episodio segue un episodio simile avvenuto all’alba del 27 dicembre in via Corridoni. Le autorità stanno indagando sulle cause e sui motivi di queste esplosioni, che hanno destato preoccupazione tra i cittadini.

Boato all’alba a Latina: bomba carta fa saltare un’auto. Indagini in corso - Un’esplosione all’alba ha scosso Latina riportando l’allarme sicurezza in città. latinapress.it

Nuova bomba a Latina, ordigno esplode in viale Kennedy. Due persone in fuga - Un boato fortissimo nella zona di viale Kennedy: così Latina è ripiombata nella tarda serata nell'incubo delle bombe. leggo.it

