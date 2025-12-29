Nuova bomba a Latina | l' esplosione distrugge l' ingresso di una casa in via Faggiana
Nella notte di domenica 28 dicembre, a Latina, si è verificata un’esplosione che ha danneggiato l’ingresso di una abitazione in via Faggiana. Questo episodio segue un episodio simile avvenuto all’alba del 27 dicembre in via Corridoni. Le autorità stanno indagando sulle cause e sui motivi di queste esplosioni, che hanno destato preoccupazione tra i cittadini.
Un'altra bomba, dopo quella di via Corridoni all'alba del 27 dicembre, è esplosa nella notte di domenica 28 dicembre in un'altra zona della città di Latina. E' accaduto in via Faggiana, Borgo Isonzo, in un quartiere molto periferico e di nuovo lontano dalle aree dei primi attentati dei mesi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
