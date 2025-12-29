Novità estetiche del 2026 | le nuove soluzioni rigenerative per una pelle più luminosa secondo il dott Sergio Marlino

Le innovazioni nel campo estetico del 2026 si concentrano sulle soluzioni rigenerative, pensate per migliorare la luminosità della pelle. Il dottor Sergio Marlino presenta le più recenti tecniche che permettono di ottenere risultati naturali e duraturi, rispondendo alle esigenze di chi cerca un aspetto più sano e radioso. Restare aggiornati sulle novità è fondamentale per offrire un’assistenza sempre all’avanguardia in medicina estetica.

Anche la medicina estetica deve essere al passo con le novità del momento se vuole rispondere ai desideri dei propri pazienti. Sempre più persone, sia uomini che donne, a partire dai 20 anni, ricorrono ai trattamenti estetici non solo per correggere i segni del tempo, ma per migliorare la qualità della pelle: tono, idratazione, luminosità e uniformità del colorito. Cresce la consapevolezza che prevenire è meglio che curare e che la salute della pelle riflette scelte di vita globali. Si parla di prevenzione anti-age perché bisogna intervenire prima che compaiano i segni dell’invecchiamento con trattamenti personalizzati. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Il dott. Sergio Marlino porta la sua esperienza sul rinofiller all’IWCM 2025 Leggi anche: Masterclass alla casa di cura Ruesch sul RelabotulinumtoxinA con il dott. Sergio Marlino Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Novità estetiche del 2026: le nuove soluzioni per una pelle più luminosa secondo il dott. Marlino - age perché bisogna intervenire prima che compaiano i segni dell’invecchiamento con trattamenti personalizzati. napolivillage.com

