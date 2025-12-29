Nottingham Forest-Everton martedì 30 dicembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici Tricky Trees alla riscossa

Analisi e aggiornamenti sulla sfida Nottingham Forest-Everton, in programma martedì 30 dicembre 2025 alle ore 20:30. Approfondimenti su formazioni, quote e pronostici per questa partita di Premier League, con focus sulle recenti performance delle due squadre e le prospettive di risultato. Un’occhiata obiettiva alle dinamiche di una sfida importante per entrambe le squadre in questa fase della stagione.

Le due sconfitte consecutive contro Fulham e Man City hanno lasciato il Nottingham Forest al quartultimo posto nella classifica di Premier League con cinque punti di margine su un West Ham che non ha saputo approfittarne, mentre l'Everton ha conquistato solo un punto nelle ultime tre giornate perdendo un po' di slancio anche se i

