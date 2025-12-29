Notte di San Silvestro e 1° gennaio a Roma | trasporti Ztl e modifiche alla viabilità

Per le festività di San Silvestro e Capodanno, Roma ha predisposto un piano speciale di trasporti, Ztl e modifiche alla viabilità. L’obiettivo è facilitare gli spostamenti dei cittadini e garantire la sicurezza durante gli eventi, tra cui il concerto al Circo Massimo. Le misure, adottate in queste date, prevedono servizi potenziati e restrizioni temporanee per assicurare un fluido svolgimento delle celebrazioni.

In occasione dei festeggiamenti per la Notte di San Silvestro e per la giornata del 1° gennaio, Roma si prepara con un piano straordinario per il trasporto pubblico, la gestione della viabilità e l’attivazione delle Ztl, pensato per agevolare gli spostamenti dei cittadini e garantire la sicurezza durante i grandi eventi in programma, a partire dal concerto al Circo Massimo. Di seguito tutte le informazioni utili. Metro aperte fino alle 2:30 nella notte del 31 dicembre. Per facilitare il rientro dopo i festeggiamenti di Capodanno, nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio le ultime corse delle linee metro saranno prolungate fino alle ore 2:30. 🔗 Leggi su Funweek.it

Leggi anche: Viabilità, Ztl no stop, tramvia e bus potenziati per la notte di San Silvestro

Leggi anche: Sciopero dei trasporti pubblici, modifiche alla viabilità: cosa serve sapere

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

San Silvestro I, 31 dicembre 2024/ Chi è il Papa della notte di Capodanno: un simbolo della Chiesa libera - Scopriamo come nasce questa ricorrenza e l'importante significato per la Chiesa Tutti gli anni, il 31 dicembre, sappiamo che è la vigilia ... ilsussidiario.net

San Silvestro, chi è il Santo del 31 dicembre: storia e leggende del Papa di Capodanno - Questa notte miliardi di persone diranno addio al 2024, alcune con la speranza che l’anno futuro sia migliore del precedente, altri con orgoglio e gratitudine per i traguardi raggiunti. tg24.sky.it

Capodanno, le città che proibiscono i botti “privati” nella notte di San Silvestro e quelle dove non ci sono divieti - Con l’avvicinarsi della notte di San Silvestro sono moltissime le amministrazioni che hanno deciso di vietar i botti privati. ilfattoquotidiano.it

Filovia attiva nella notte di San Silvestro per garantire la partecipazione agli eventi e ai concerti di Capodanno in centro a Pescara GLI ORARI #ilcentro #Abruzzo - facebook.com facebook

Nella notte di San Silvestro a #Napoli Metro Linea 1, le Funicolari Centrale e Chiaia e i Parcheggi effettuano #servizionostop tutta la notte. x.com