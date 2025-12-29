Notte di Capodanno a Pisa | le modifiche alla viabilità e alla sosta

In vista dei festeggiamenti di Capodanno a Pisa, il 31 dicembre, sono previste modifiche alla viabilità e alla sosta. La Polizia Municipale ha disposto interventi per garantire la sicurezza durante gli eventi, tra cui il concerto di Alfa in piazza dei Cavalieri e lo spettacolo pirotecnico sui lungarni. Si consiglia di prestare attenzione alle indicazioni e di pianificare gli spostamenti in anticipo.

In occasione dei festeggiamenti per la notte di Capodanno in programma il 31 dicembre a Pisa, con tra gli altri appuntamenti del concerto del cantante Alfa in piazza dei Cavalieri e lo spettacolo pirotecnico allo scoccare della mezzanotte sui lungarni, la Polizia Municipale ha disposto una serie.

