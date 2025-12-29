Nella notte a Jesi si è verificata una violenta rissa tra diverse persone, coinvolgendo circa venti individui con l’utilizzo di mazze e catene. L’episodio ha generato preoccupazione tra i residenti e richiama l’attenzione sulla sicurezza urbana. La Polizia sta indagando sulle cause e sulle dinamiche dell’accaduto, mentre le autorità monitorano la situazione per garantire la tranquillità della comunità.

Jesi (Ancona), 29 dicembre 2025 – Maxi rissa a Jesi tra una ventina di persone a suon di mazze e catene. Scene da far west sabato notte attorno alla mezzanotte. I residenti, dopo aver sentito "urla disumane" si sono affacciate dalle finestre e sono scese anche in strada dopo aver allertato il 112, ma i rissanti, divisi in gruppi, si sono allontanati non appena hanno visto i lampeggianti blu accorrere attorno mezzanotte e quaranta. " Jesi siamo noi! Vigliacchi, pezzi di m**..". " Jesi siamo noi! Vigliacchi, pezzi di m**.. Ormai Jesi è nostra!" ci gridavano contro a mo’ di sfida riferisce un residente secondo il quale si trattava di persone sicuramente ubriache ma più probabilmente sotto effetto di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Notte da Far west, maxi rissa tra più bande: "Ormai la città è nostra"

