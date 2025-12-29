Norton-Cuffy Inter l’ad del Genoa ammette | Ci sono richieste! Se resta o va via? Il nostro obiettivo è soltanto uno

Norton-Cuffy Inter, l’amministratore delegato del Genoa, ha commentato la situazione dell’esterno destro dei rossoblù, rispondendo alle domande sul suo futuro. Lopez ha confermato che ci sono richieste, ma ha sottolineato che l’obiettivo principale della società rimane chiaro, senza entrare nel dettaglio delle trattative. Le parole del dirigente offrono un quadro aggiornato sulle dinamiche di mercato e sulle strategie del club.

Inter News 24 Norton-Cuffy Inter, l’ad del Genoa, Diego Lopez, risponde così sul possibile futuro dell’esterno destro dei rossoblù: le sue parole. A pochi minuti dalla sfida contro la Roma, Diego Lopez, Chief of Football del Genoa, ha analizzato le voci di mercato relative a Brooke Norton-Cuffy e Morten Frendrup. Entrambi i talenti rossoblù, un esterno di spinta e un centrocampista di rottura, sono finiti nel mirino dell’ Inter. Il dirigente ha confermato a Sky Sport l’esistenza di richieste concrete, segno della crescita dei ragazzi, ma ha ribadito la volontà di non indebolire la squadra. Tuttavia, Lopez non ha chiuso totalmente la porta, definendo il mercato di gennaio per natura imprevedibile, pur partendo dall’intenzione di trattenere i big. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Norton-Cuffy Inter, l’ad del Genoa ammette: «Ci sono richieste! Se resta o va via? Il nostro obiettivo è soltanto uno» Leggi anche: Norton-Cuffy Juve, c’è traffico sulle corsie: anche l’Inter punta l’inglese del Genoa, ma non è il primo obiettivo per gennaio. Ultime Leggi anche: Norton Cuffy Inter: il Genoa chiede tanto, ma così i nerazzurri proveranno ad abbassare il prezzo Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Calciomercato Inter News/ Norton-Cuffy supera Palestra, Valnicic il piano B (29 dicembre 2025) - Il 2025 dei nerazzurri si è chiuso con la conquista del primo posto in classifica che lancia un chiaro messaggio a tutte le concorrenti così come a tutti i tifosi che all’inizio della stagione non si ... ilsussidiario.net

