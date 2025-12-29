Nonostante le sfide economiche, il turismo natalizio in Italia si conferma in crescita, con oltre 19 milioni di partenze previste. Questo dato indica un interesse sempre presente verso le vacanze di fine anno, con molte persone che scelgono destinazioni diverse. In questo articolo, scoprirai le mete più popolari per il Capodanno e le tendenze del settore turistico italiano in questa fase.

N onostante le incertezze economiche, per le vacanze di Natale si aspetta, con oltre 19 milioni di partenze, un movimento turistico superiore a quello del 2024. Le Dolomiti e, in particolare, Cortina d’Ampezzo si preparano a vivere un Capodanno 2026 da record, con un boom di richieste da parte della Generazione Z e dei turisti stranieri. Ci sono poi le città d’arte: Roma, Firenze, Napoli e Milano, mete intramontabili che confermano il desiderio di bellezza degli italiani. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo A Capodanno c’è voglia di neve e bellezza: il boom di montagna e città d’arte iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nonostante tutto, l'Italia si prepara a un Capodanno da record: oltre 19 milioni di partenze. Scopri le mete top

