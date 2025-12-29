Nonna Mina esce dalla casa di riposo e si perde i carabinieri la ritrovano al mercato di Testaccio
Durante il periodo natalizio, la storia di nonna Mina si è conclusa con il suo ritrovamento nel mercato di Testaccio, dopo essere uscita dalla casa di riposo e essersi persa. I carabinieri, intervenuti tempestivamente, l’hanno rintracciata tra le bancarelle del mercato. Un episodio che mette in evidenza l’importanza della vigilanza e dell’attenzione alle persone anziane, specialmente durante le festività.
Una storia di Natale quella di nonna Mina, che si è persa per Testaccio ed è stata ritrovata dai carabinieri tra i banchi del mercato. Ieri ha compiuto 87 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
