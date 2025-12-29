Non usare più il parental control con i tuoi figli | questo metodo sorprendente cambia tutto

Un recente studio europeo evidenzia come affidarsi esclusivamente ai sistemi di parental control possa non essere sufficiente per proteggere i bambini online. Inoltre, questa pratica potrebbe influire negativamente sul rapporto tra genitori e figli. È importante considerare approcci più equilibrati e comunicativi per garantire la sicurezza digitale dei più giovani, senza compromettere la fiducia e il dialogo familiare.

Secondo un nuovo studio europeo, il parental control da solo non protegge i bambini e può danneggiare il rapporto genitori-figli. Il parental control, presentato da molte aziende come soluzione semplice per proteggere i minori online, potrebbe in realtà non essere così efficace come si pensa. Secondo una nuova ricerca del progetto EU Kids Online, che ha coinvolto oltre 25 mila ragazzi tra i 9 e i 16 anni in 25 Paesi, i filtri digitali non solo limitano le opportunità educative, ma rischiano anche di danneggiare il rapporto di fiducia tra figli e genitori.

