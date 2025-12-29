Non un semplice collarino Il choker è di nuovo il girocollo più amato dalle celeb

Il choker, o collarino, è tornato a essere un accessorio di tendenza tra le celebrità. Questo gioiello elegante e versatile si adatta a diversi stili, dal casual all’unico per occasioni speciali. Con il suo design semplice ma sofisticato, il choker continua a rappresentare un elemento di raffinatezza senza tempo, capace di valorizzare ogni look senza eccessi.

U n gioiello da fiaba moderna. Il collier de chien incanta ancora. E libera lo stile. Cenerentole contemporanee, le star sono stregate dal nastrino di velluto nero e, come la protagonista del film Disney del 1950, lo indossano sul red carpet come a un ballo di mezzanotte. Il dettaglio che fa la differenza: 5 outfit con collana e camicia da provare X Leggi anche › Choker oro: come indossare l’accessorio più luminoso dell’Inverno 2025 Un dettaglio che stringe il collo ma allarga l’immaginario, evocando un’eleganza teatrale, sospesa tra innocenza e seduzione, tra passato e presente. Un monile prezioso e magico, capace di stringere il collo con misura e di illuminare il volto con discrezione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

