Non solo Sinner il 2025 altro anno d' oro per il tennis italiano

Il 2025 si conferma un anno importante per il tennis italiano, che continua a rafforzare la propria posizione a livello internazionale. Con risultati di rilievo sia tra gli uomini che tra le donne, il movimento nazionale dimostra una crescita significativa e una costante presenza nelle competizioni di alto livello, consolidando il suo ruolo nel panorama tennistico mondiale.

AGI - Il 2025 è stato di nuovo un anno d'oro per il tennis italiano che consolida il suo dominio mondiale a livello maschile e la sua forza anche tra le donne. La notizia è che Jannik Sinner, impegnato a contendersi il tetto del mondo con Carlos Alcaraz, è accompagnato da un movimento in vertiginosa crescita. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini sono stati i protagonisti del trionfo in Coppa Davis a Bologna, facendo dell'Italia la prima nazione dal 1972 a vincere tre volte di fila l'insalatiera, la prima a farlo da quando non esiste più il Challenge Round. Un'impresa incredibile, tenuto conto che Cobolli è stato protagonista di due rimonte epiche e alla fine i due singolaristi amici fin da bambini hanno portato tutti i punti azzurri delle Final 8, chiuse da imbattuti. 🔗 Leggi su Agi.it

