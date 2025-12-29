Non solo Lucca c’è un altro azzurro che può partire a gennaio

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre a Lucca, il Napoli valuta anche altre opportunità per il mercato di gennaio. Tra restrizioni regolamentari e decisioni imprevedibili, la squadra si prepara ad affrontare le sfide di mercato con attenzione e strategia, senza trascurare le possibili novità che potrebbero rafforzare il roster nella seconda metà della stagione.

Il Napoli si avvicina al mercato di gennaio con più di un’incognita, tra vincoli regolamentari e possibili scelte inattese. Secondo quanto riportato da Il Mattino, la società azzurra dovrà muoversi con grande cautela: ogni eventuale acquisto dovrà infatti essere compensato da una cessione, in modo da rispettare il parametro dell’indicatore del costo del lavoro allargato . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.itImmagine generica

Leggi anche: Mercato di gennaio: Mainoo avanti, Lucca può partire

Leggi anche: Lucca via a gennaio, ma solo all’estero: il West Ham può essere la meta giusta (Moretto)

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.