Non rivedremo mai più Michael Schumacher

Michael Schumacher non sarà più tra noi. Il 29 dicembre 2013, durante una giornata di sci a Méribel, in Francia, ha subito un grave trauma cranico in seguito a una caduta. Da allora, la sua condizione è rimasta privata e la famiglia ha scelto di tutelare la sua privacy. La sua carriera e il suo talento resteranno comunque impressi nella storia dello sport motoristico.

Era il 29 dicembre 2013 quando Michael Schumacher cadde sciando nella stazione francese di Méribel, riportando un gravissimo trauma cranico. Tre giorni dopo l’intervento all’Ospedale Universitario di Grenoble, poi il silenzio. Il 2 gennaio 2014 la portavoce Sabine Kehm chiuse i rubinetti delle informazioni, soffocata dal circo mediatico. L’ultimo bollettino ufficiale risale a luglio di quell’anno: Schumacher fuori dal coma, trasferito a Losanna. Poco dopo il rientro nella casa sul Lago di Ginevra, trasformata in una clinica privata. Da allora, quasi nulla. E dopo dodici anni, le condizioni sono cambiate poco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Non rivedremo mai più Michael Schumacher Leggi anche: Un amico di Michael Schumacher: “Mi sento un po’ a disagio a dirlo, ma non credo che lo rivedremo” Leggi anche: Michael Schumacher: il misterioso gesto che commuove i fan Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Come sta Michael Schumacher, maledetto 29 dicembre: la forza di Corinna, il segreto custodito da Laila Hasanovic - Sono passati 12 anni da quel terribile 29 dicembre 2013 quando Michael Schumacher cadde malamente sulle nevi di Meribel. sport.virgilio.it

Michael Schumacher come sta oggi? Età, famiglia, incidente sugli sci, è cosciente, le sue condizioni - Michael Schumacher è uno di quei nomi che basta pronunciare per far riaffiorare immagini precise: una Ferrari rossa, il casco inclinato, la pioggia e lui davanti a tutti. alphabetcity.it

Un amico di Michael Schumacher: “Mi sento un po’ a disagio a dirlo, ma non credo che lo rivedremo” - A quasi dodici anni dal grave incidente sugli sci che ha segnato la vita di Michael Schumacher, Richard Hopkins, ex ... fanpage.it

Non rivedremo mai più Michael Schumacher Marca fa il punto a 12 anni dalla caduta: zero notizie ufficiali e riserbo assoluto. Il grande campione ha probabilmente coscienza limitata, non parla e non cammina https://www.ilnapolista.it/2025/12/non-rivedremo- - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.