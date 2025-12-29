Non c’è due senza tre | l’imprenditore Oliva riatterra di nuovo sulle piste da sci con l’elicottero L’Enac gli sospende la licenza di volo
Bortolo Giorgio Oliva, imprenditore bresciano di 66 anni, ha effettuato nuovamente un atterraggio con l’elicottero sulle piste da sci del comprensorio Maniva Ski. In risposta a questo episodio, l’Enac ha sospeso cautelativamente la sua licenza di volo. È il terzo caso di un atterraggio non autorizzato in poche settimane, sollevando interrogativi sulla gestione delle autorizzazioni e sulla sicurezza delle operazioni di volo in aree sciistiche.
Lo ha rifatto, di nuovo: è atterrato ancora una volta con il suo elicottero sulle piste da sci ma l’Enac stavolta ha sospeso, in via cautelativa, la licenza di volo a Bortolo Giorgio Oliva l’imprenditore bresciano di 66 anni che ieri è tornato sul comprensorio Maniva Ski, in provincia di Brescia, così come due settimane fa. Tutti i precedenti. Oliva, 66 anni, è titolare della Olifer, l’azienda di laminati ereditata dal padre a Odolo (Brescia). Per la terza volta in un anno ieri ha deciso di andare a sciare e di usare, per raggiungere le piste, il suo elicottero. Lo ha fatto il 13 dicembre e ieri sul Maniva, mentre lo scorso aprile era atterrato vicino agli impianti sciistici di Madonna di Campiglio (e per quella volta si beccò una sanzione pecuniaria). 🔗 Leggi su Open.online
Non può più muoversi col suo elicottero senza venire immortalato e vedere postati foto e video sui social, come successo ieri dopo che è atterrato al passo del Maniva. Accade a Bortolo Giorgio Oliva: imprenditore bresciano salito alla ribalta delle cronache do - facebook.com facebook
L'imprenditore Oliva torna sulle piste da sci in elicottero ma in regola. I social si dividono x.com
