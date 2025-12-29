Non abbandonò la famiglia | assolto dopo 5 anni

Un uomo di cinquant'anni è stato assolto dopo cinque anni di procedimento, con la sentenza del giudice Giuseppe Sciarrotta. L’accusa lo aveva contestato per aver abbandonato la famiglia, lasciando i figli senza mezzi di sussistenza. La corte ha stabilito che “il fatto non sussiste”, ritenendo infondate le accuse e riconoscendo l’innocenza dell’imputato.

Il giudice Giuseppe Sciarrotta ha assolto "perché il fatto non sussiste" un cinquantenne accusato di avere "abbandonato" la compagna e i due figli, facendo loro mancare per cinque anni i mezzi di sussistenza. Il pubblico ministero Antonella Carrozzieri aveva chiesto la condanna a due mesi di.

