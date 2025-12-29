Noci d’inganno Riflessioni sul cibo davanti alla tavola imbandita

Le noci d’inganno ci invitano a riflettere sul senso del cibo e delle tradizioni di fine anno. Come nel monologo di Adelchi, davanti a una tavola imbandita, si può scegliere tra agire con consapevolezza o lasciarsi trasportare dalle consuetudini. Questa riflessione ci accompagna nel momento di convivialità, ricordandoci l’importanza di gustare con moderazione e di mantenere un rapporto autentico con il cibo.

Prima di ogni cenone di fine anno mi ricordo di quella battuta così amara pronunciata nel quinto atto dell'Adelchi quando, sul punto di morte, il principe dice: non resta che far torto o subirlo.

