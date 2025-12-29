No Other Choice intervista a Park Chan-wook | Nonostante il capitalismo il cinema puro non morirà

In questa intervista, il regista Park Chan-wook riflette sul ruolo del cinema nell'epoca contemporanea. Pur riconoscendo l’impatto del capitalismo sul settore, esprime fiducia nella capacità del cinema di mantenere la sua purezza e il suo valore. Con un punto di vista genuino e articolato, Park evidenzia l'importanza della critica cinematografica nel preservare l’essenza del cinema, anche di fronte alle sfide del nostro tempo.

Il regista di culto crede ancora fortemente nel potere e nel valore del cinema. E, a sorpresa, anche in quello della critica cinematografica. In sala dal primo gennaio. In pochissimi sanno far danzare la telecamera. Uno di questi registi è Park Chan-wook. Quando si vede un suo film è impossibile non riconoscerne la mano, che ormai ha raggiunto vette quasi commoventi. Una sua caratteristica è la frammentazione del punto di vista: specchi, schermi e riflessi moltiplicano lo sguardo. Succede anche in No Other Choice - Non c'è altra scelta, in sala dal primo gennaio dopo il concorso a Venezia 2025. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

