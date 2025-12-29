No non sono Jane Birkin e Brigitte Bardot | la foto virale dopo la morte di BB è un falso storico

Negli ultimi giorni, a seguito della scomparsa di Brigitte Bardot, una vecchia fotografia in bianco e nero è diventata virale sui social. Tuttavia, si tratta di un falso storico, poiché non rappresenta Jane Birkin o Brigitte Bardot. È importante verificare le fonti e distinguere i contenuti autentici da quelli manipolati, per evitare la diffusione di informazioni errate.

Negli ultimi giorni, complice la scomparsa di Brigitte Bardot, una vecchia fotografia in bianco e nero ha preso a circolare con forza sui social. Due ragazze slanciate, pantaloncini cortissimi, un’atmosfera che profuma di libertà anni Sessanta. La didascalia è quasi sempre la stessa: Jane Birkin e Brigitte Bardot, 1960. Peccato che non sia vero. Non è IA, è proprio una sbagliata attribuzione – un piccolo falso storico digitale. La fotografia in questione è stata pubblicata nel 1960 da Life Magazine e ritrae due sorelle tedesche, Ellen e Ingrid, immortalate a Monaco di Baviera dal fotografo Mark Kauffman. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv © Nonsolo.tv - No, non sono Jane Birkin e Brigitte Bardot: la foto virale dopo la morte di B.B. è un falso storico Leggi anche: Un post virale di un influencer annuncia la morte di Brigitte Bardot, ma la leggenda del cinema francese risponde di persona: «Imbecille, sto bene» Leggi anche: Jane Birkin, all'asta un'altra Hermès: questa volta è la Birkin Voyageur che nasconde una dedica scritta di suo pugno La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. ; v La Brigitte Bardot cantante non aveva nulla di meno dell'attrice; Frangetta a tendina, o come lo stile di Brigitte Bardot continuerà in eterno; Scomparsa a 91 anni Brigitte Bardot, dal cinema alla difesa degli animali. Bardot-Birkin amiche-rivali, i loro destini incrociati. «Quando si è così belle non si ha il diritto di morire» - La musica, il film di Vadim e la passione per Gainsbourg: i destini incrociati delle due star degli Anni 70. msn.com

