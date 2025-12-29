Dopo una trasferta difficile, il Milan cerca di riprendere slancio grazie alla vittoria contro l’Hellas Verona. La prestazione di Christopher Nkunku ha rappresentato un elemento positivo, offrendo nuove speranze alla squadra e ai tifosi. Questa gara potrebbe segnare un punto di svolta nella stagione dei rossoneri, dimostrando come ogni match possa influenzare il cammino e il morale della squadra.

A volte bastano novanta minuti per cambiare una stagione, o almeno per rimetterla sui binari giusti. È ciò che spera il Milan dopo la notte di San Siro contro il Hellas Verona, una gara che ha restituito sorrisi, punti e soprattutto un protagonista inatteso: Christopher Nkunku. Il francese, arrivato in estate dal Chelsea, ha impiegato mesi per scrollarsi di dosso il peso delle aspettative. Contro il Verona, però, è finalmente arrivata la risposta più attesa: due gol, personalità ritrovata e un atteggiamento completamente diverso rispetto alle settimane precedenti. La scintilla che mancava. Il primo segnale si era intravisto già nella ripresa contro il Torino, quando Nkunku aveva mostrato una maggiore partecipazione alla manovra dopo un primo tempo opaco. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Nkunku si sblocca e cambia lo scenario: il Milan ora riflette

Leggi anche: Pagelle Milan-Verona 3-0: Nkunku si sblocca, Pulisic il solito

Leggi anche: Milan-Verona 2-0: si sblocca finalmente Nkunku | Serie A News

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Nkunku si sblocca col Verona: una doppietta per convincere Allegri e cambiare i piani del Milan - Per sbloccarsi si è dovuto procurare un rigore: il proverbiale episodio che può diventare la svolta chiave. ilfattoquotidiano.it