Nkunku si sblocca e cambia lo scenario | il Milan ora riflette
Dopo una trasferta difficile, il Milan cerca di riprendere slancio grazie alla vittoria contro l’Hellas Verona. La prestazione di Christopher Nkunku ha rappresentato un elemento positivo, offrendo nuove speranze alla squadra e ai tifosi. Questa gara potrebbe segnare un punto di svolta nella stagione dei rossoneri, dimostrando come ogni match possa influenzare il cammino e il morale della squadra.
A volte bastano novanta minuti per cambiare una stagione, o almeno per rimetterla sui binari giusti. È ciò che spera il Milan dopo la notte di San Siro contro il Hellas Verona, una gara che ha restituito sorrisi, punti e soprattutto un protagonista inatteso: Christopher Nkunku. Il francese, arrivato in estate dal Chelsea, ha impiegato mesi per scrollarsi di dosso il peso delle aspettative. Contro il Verona, però, è finalmente arrivata la risposta più attesa: due gol, personalità ritrovata e un atteggiamento completamente diverso rispetto alle settimane precedenti. La scintilla che mancava. Il primo segnale si era intravisto già nella ripresa contro il Torino, quando Nkunku aveva mostrato una maggiore partecipazione alla manovra dopo un primo tempo opaco. 🔗 Leggi su Milanzone.it
Leggi anche: Pagelle Milan-Verona 3-0: Nkunku si sblocca, Pulisic il solito
Leggi anche: Milan-Verona 2-0: si sblocca finalmente Nkunku | Serie A News
Nkunku si sblocca col Verona: una doppietta per convincere Allegri e cambiare i piani del Milan - Per sbloccarsi si è dovuto procurare un rigore: il proverbiale episodio che può diventare la svolta chiave. ilfattoquotidiano.it
Milan – Nkunku, la doppietta al Verona può cambiare tutto: cosa succede sul mercato? - Il destino dell'attaccante francese in maglia rossonera potrebbe cambiare in seguito all'ultima prestazione in campionato. spaziomilan.it
Rigorista Milan, Nkunku va dal dischetto e si sblocca: cambiano le gerarchie? - Verona, i rossoneri hanno conquistato un calcio di rigore grazie ... fantamaster.it
Milan, arriva Fullkrug e si sblocca Nkunku. E ora VIDEO #SkySport #SkySerieA x.com
FINE ANNO DA URLO A SAN SIRO! Il Milan chiude il 2025 schiantando il Verona 3-0: Pulisic: La sblocca lui allo scadere del primo tempo. Nkunku: Doppietta d'autore! Il francese si sblocca e si prende l'MVP. Clean Sheet: Difesa solida e tre p - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.