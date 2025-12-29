Nkunku ha un posto specifico per nascondere i suoi palloncini | li sistema prima di iniziare la partita

Nkunku, attaccante del Milan, ha un gesto distintivo prima delle partite: sistemare i palloncini, spesso gonfiandoli come dedica al figlio dopo aver segnato. Recentemente, si è sbloccato in campionato con una doppietta contro il Verona, confermando il suo ruolo chiave nella squadra. Questo gesto simbolico rappresenta un momento di senso personale e di motivazione, sottolineando il valore delle emozioni nello sport.

Nkunku si è finalmente sbloccato col Milan anche in campionato segnando una doppietta al Verona. Dopo un gol festeggia sempre gonfiando un palloncino come dedica al figlio. Un rituale che comporta anche una preparazione specifica per l'esultanza.

