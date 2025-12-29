NinC9 – Franco Malanima

NinC9 di Franco Malanima è un romanzo che esplora le realtà di Napoli attraverso gli occhi di chi ha vissuto ai margini. Con uno stile sobrio e autentico, l’opera approfondisce temi di memoria, identità e resilienza, offrendo una riflessione profonda sulla città e sui suoi abitanti. Un racconto intenso e sincero, capace di lasciare un’impressione duratura senza ricorrere a enfasi o sensazionalismi.

NinC9 è un romanzo intenso e necessario, che affonda le mani nella carne viva di Napoli e nella memoria ferita di chi è cresciuto ai margini. Pubblicato nel 2025, il libro si muove lungo una linea profondamente intimista e psicologica, restituendo una città notturna, scomposta, morale prima ancora che geografica. Il protagonista, NinC9, nasce e cresce nel Real Albergo dei Poveri, il Serraglio, luogo simbolo di esclusione e abbandono. Lì subisce violenze che segnano per sempre il suo corpo e la sua coscienza. Da adulto vaga senza meta tra i vicoli del centro antico, passando da un alloggio all'altro, circondandosi di emarginati, vivendo di espedienti e portando addosso un'ossessione: l'ereditarietà della colpa.

