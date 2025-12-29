Niente cure alla figlia Famiglia nel bosco scoppia il caso tra genitori e i medici della struttura | Non è vero

Si riaccendono le tensioni nel caso della famiglia residente nel bosco di Palmoli, in Abruzzo. Dopo la sospensione della potestà genitoriale, si sono verificati scontri tra i genitori e i medici della struttura, che ha generato dubbi e confronti sulla gestione dell’assistenza alla figlia. La vicenda, ancora al centro di attenzione, solleva importanti questioni riguardo alle modalità di tutela e cura dei minori in contesti complessi.

Nuovo capitolo di tensione nel caso della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli, in Abruzzo, con gli assistenti sociali e la coppia protagonisti di un acceso scontro sull’assistenza ai minori dopo la sospensione della potestà genitoriale. Al centro della controversia c’è la gestione della salute dei bambini, in particolare di una figlia affetta da una seria infiammazione, che secondo la relazione medica redatta dai professionisti della casa protetta di Vasto sarebbe stata “non segnalata e non curata” in precedenza. La coppia, però, minimizza la gravità della malattia e ha chiesto una seconda visita da parte di un proprio medico incaricato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: “Un premio ai genitori”. Famiglia nel bosco, la proposta e scoppia il caso Leggi anche: Famiglia nel bosco, rigettato il ricorso dei genitori: i tre figli rimarranno in una struttura protetta Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Perché i bambini della “famiglia del bosco” non possono ancora rientrare a casa; Famiglia nel bosco, la Corte d'Appello: La bambina non sa leggere e scrivere. Dubbi sui certificati scolastici; Famiglia nel bosco, nuova istanza contro ordinanza sospensione responsabilità genitoriale; I tre bambini della famiglia nel bosco per ora restano in comunità. “La bimba non ha la bronchite”, la famiglia nel bosco chiede seconda visita pediatrica ma viene negata - Catherine Birmingham si era già opposta alle cure ritenendo che la figlia non fosse malata e aveva chiesto quindi una seconda visita che però è stata ... fanpage.it

Famiglia nel bosco, la figlia più piccola ha la bronchite, la madre chiede una seconda visita specialistica, ma la tutrice la respinge: «Non è opportuna» - La tensione tra la “famiglia nel bosco” Trevallion e gli assistenti sociali cresce ancora. msn.com

Famiglia nel bosco, tensione in comunità tra Catherine e la tutor per la "bronchite con spasmi" della figlia - Famiglia nel bosco, i contrasti tra la madre Catherine Birmingham e gli assistenti sociali anche per la bronchite di una delle gemelline ... virgilio.it

