Nicola si esprime sulla lotta Scudetto | Inter Milan e Napoli sono grandissime squadre Sui rossoneri…
Il tecnico della Cremonese, Davide Nicola, ha commentato in conferenza stampa la corsa allo Scudetto, sottolineando la forza delle squadre coinvolte. Ha analizzato la situazione dopo la recente sconfitta contro il Napoli di Antonio Conte, evidenziando le qualità di Inter, Milan e Napoli come le principali contendenti. Le sue parole offrono uno sguardo equilibrato sulla competizione, evidenziando le difficoltà e le caratteristiche di un campionato molto competitivo.
Il tecnico della Cremonese Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa della lotta Scudetto dopo la sconfitta con il Napoli di Antonio Conte. Ecco le sue parole sulle prime tre squadre della classifica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
