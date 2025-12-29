Ngonge ai margini del Torino | futuro da valutare
Cyril Ngonge si trova attualmente ai margini del Torino, con il suo futuro ancora da valutare. La situazione del giocatore nel contesto della rosa di Marco Baroni richiede attenzione, poiché le decisioni prese nei prossimi mesi potranno influenzare il suo percorso e il ruolo all’interno della squadra. Questa analisi si propone di offrire una panoramica obiettiva sulla situazione attuale e le possibili evoluzioni.
Nel Torino di Marco Baroni c’è un nome che, nelle ultime settimane, è scivolato sullo sfondo: Cyril . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Leggi anche: Ngonge può andare via da Torino già a gennaio (Tuttosport)
Leggi anche: Mercato Napoli, il club, proprietario del cartellino di Ngonge interroga sul prestito al Torino
Mercato Napoli, il club, proprietario del cartellino di Ngonge interroga sul prestito al Torino - Sta per aprirsi il mercato di gennaio e cominciano le danze, tra i nomi che potrebbero tornare caldi c’è quello di Cyril Ngonge, attaccante del Napoli in prestito al Torino che da fine novembre non ha ... ilnapolista.it
Torino, vicino l’arrivo di Ngonge dal Napoli - Cyril Ngonge si avvicina al trasferimento al Torino: le cifre della trattativa con il Napoli si aggirano intorno ai 7/8 milioni di euro. gianlucadimarzio.com
Torino, Ngonge spreca l’occasione per scalare le gerarchie - Se già erano pochi i minuti nelle ultime 4 di Cyril Ngonge, davanti a Muric ,il belga ha buttato l'occasione più grande ... toro.it
"Se Vlasic gira il Toro è uno spettacolo", ma gli altri Da Ngonge a Nkounkou, serve una svolta Se Nikola Vlasic è sempre più il centro di gravità del Torino, c’è anche un’altra faccia della medaglia granata fatta di giocatori finiti ai margini e con il futuro in bilico. - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.