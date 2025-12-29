Il cambio di leadership nella Chiesa degli Stati Uniti si caratterizza con l'uscita di Timothy Dolan e l'ingresso di un nuovo prelato, distante da posizioni politiche come quelle di Trump. La sua ultima messa di Natale a New York segna un momento di transizione, riflettendo un possibile mutamento nel modo di affrontare i temi sociali e religiosi. Questo cambio di rotta potrebbe influenzare il rapporto tra Chiesa e società americana nei prossimi anni.

È stata la sua ultima messa di Natale come arcivescovo di New York. Timothy Dolan ha celebrato la notte del 25 dicembre davanti a centinaia di fedeli, che hanno atteso per ore al freddo, sulla Fifth Avenue, prima di entrare nella cattedrale di St. Patrick. Da febbraio sarà Ronald Hicks (nella foto), 58 anni, attuale vescovo di Joliet, Illinois, a prendere il suo posto e guidare i due milioni e ottocento mila fedeli dell’arcidiocesi di New York, la seconda per popolazione degli Stati Uniti. La transizione sta procedendo, almeno in apparenza, senza particolari problemi. “Per me, è stato come un regalo di Natale anticipato” ha detto Dolan, alla notizia della nomina di Hicks. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - New York, al posto di Dolan un prelato lontano da Trump: il cambio di rotta di Papa Leone XIV nella chiesa Usa

