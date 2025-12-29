New Jersey scontro in volo tra due elicotteri | un morto Le immagini del disastro

Nel sud del New Jersey, due elicotteri si sono scontrati in volo, causando un incidente che ha provocato una vittima e una persona gravemente ferita. Le immagini del disastro hanno suscitato grande attenzione. L’evento evidenzia le criticità legate alla sicurezza nel settore aeronautico e le conseguenze di incidenti di questo tipo.

Due elicotteri si sono schiantati in volo nel sud del New Jersey. Una persona è morta e un'altra è gravemente ferita. Un video ripreso dalla scena mostra un elicottero che precipita rapidamente al suolo. Polizia e vigili del fuoco hanno immediatamente spento le fiamme che hanno avvolto uno degli elicotteri. La Federal Aviation Administration e il National Transportation Safety Board indagheranno sull'incidente.

Scontro in volo tra due elicotteri in New Jersey: 1 morto, lo schianto al suolo - L'NTSB ha dichiarato di aver aperto un'indagine e che le informazioni sulle vittime saranno gestite dalle autorità locali ... rainews.it

New Jersey: scontro in volo tra due elicotteri, 1 morto. L'incendio avvolge uno dei mezzi - Ignota la dinamica della tragedia, indaga la Federal Aviation Administration statunitense ... msn.com

New Jersey: scontro in volo tra due elicotteri, 1 morto. L'incendio avvolge uno dei mezzi. L'incidente aereo a Hammonton, 55 chilometri a sud-est di Filadelfia - facebook.com facebook

Usa: scontro tra elicotteri in New Jersey, un morto e un ferito. Video Su ciascun velivolo si trovava solo il pilota, e nessun passeggero era a bordo x.com

