Neurologia Brindisi e Emotiva…mente Mesagne insieme contro l’epilessia

29 dic 2025

BRINDISI - L’associazione “Emotiva.mente Mesagne” che si preoccupa di migliorare la qualità della vita delle persone con epilessia si è recata prima di Natale nel reparto di Neurologia dell’ospedale Perrino di Brindisi, per donare al reparto un supporto tecnologico, “segno concreto della nostra. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

