Netflix un suo anime originale verrà adattato in un manga prima ancora del debutto
Netflix amplia il proprio coinvolgimento nell’animazione giapponese annunciando l’adattamento di un suo anime originale in un manga, prima ancora della sua uscita ufficiale. Questa scelta strategica mira a consolidare la presenza nel mondo dell’intrattenimento e a creare interesse anticipato tra appassionati e nuovi spettatori. L’operazione evidenzia come la piattaforma continui a sviluppare contenuti innovativi e a rafforzare i rapporti con il mercato dell’animazione giapponese.
Netflix continua a rafforzare il proprio legame con l'animazione giapponese e questa volta lo fa con una mossa strategica: trasformare un suo anime originale in un manga, ancora prima della sua prima visione. Il prisma dell'amore, nuovo anime originale Netflix firmato da Yoko Kamio e prodotto da WIT Studio, arriverà a gennaio 2026. Ma a sorprendere è già il caso dietro a questo anime: la storia avrà infatti anche un adattamento manga su Shonen Jump+, anticipando persino l'uscita della serie animata. Un progetto che unisce sh?jo e sh?nen sotto lo stesso tetto L'annuncio è arrivato a novembre, cogliendo di sorpresa molti appassionati: Netflix ha presentato Il prisma dell'amore, un anime originale scritto da Yoko Kamio, una delle autrici più influenti del panorama sh?jo, conosciuta per titoli come Boys Over Flowers, Cat Street e . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
