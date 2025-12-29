Netflix amplia il proprio coinvolgimento nell’animazione giapponese annunciando l’adattamento di un suo anime originale in un manga, prima ancora della sua uscita ufficiale. Questa scelta strategica mira a consolidare la presenza nel mondo dell’intrattenimento e a creare interesse anticipato tra appassionati e nuovi spettatori. L’operazione evidenzia come la piattaforma continui a sviluppare contenuti innovativi e a rafforzare i rapporti con il mercato dell’animazione giapponese.

Netflix continua a rafforzare il proprio legame con l'animazione giapponese e questa volta lo fa con una mossa strategica: trasformare un suo anime originale in un manga, ancora prima della sua prima visione. Il prisma dell'amore, nuovo anime originale Netflix firmato da Yoko Kamio e prodotto da WIT Studio, arriverà a gennaio 2026. Ma a sorprendere è già il caso dietro a questo anime: la storia avrà infatti anche un adattamento manga su Shonen Jump+, anticipando persino l'uscita della serie animata. Un progetto che unisce sh?jo e sh?nen sotto lo stesso tetto L'annuncio è arrivato a novembre, cogliendo di sorpresa molti appassionati: Netflix ha presentato Il prisma dell'amore, un anime originale scritto da Yoko Kamio, una delle autrici più influenti del panorama sh?jo, conosciuta per titoli come Boys Over Flowers, Cat Street e . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Netflix, un suo anime originale verrà adattato in un manga prima ancora del debutto

