Netflix ha pubblicato il primo trailer della docuserie sui Take That

Netflix presenta il primo trailer della nuova docuserie sui Take That, iconica band britannica degli anni Novanta. La miniserie, composta da tre episodi, approfondisce la storia e il percorso artistico dei Take That, con testimonianze e immagini inedite. Un’occasione per conoscere meglio una delle band più influenti del panorama musicale britannico e il suo impatto sulla cultura popolare.

«Niente è meglio che far parte di una band». A dirlo è il cantante Gary Barlow nel primo trailer della nuova miniserie in tre parti prodotta da Netflix, dedicata alla boy band britannica simbolo dei primi anni Novanta, i Take That. In arrivo sulla piattaforma di streaming il 27 gennaio, la docuserie offrirà uno sguardo dietro le quinte del gruppo, che comprendeva Barlow, Howard Donald, Mark Owen, Jason Orange e, naturalmente, Robbie Williams. Il successo dei Take That. Nel trailer, sentiamo Barlow dire in voice-over «c'è una forza. c'è un fermento», mentre un filmato mostra i ragazzi che scherzano nel backstage, poco prima di un concerto in abiti militari in stile steampunk.

