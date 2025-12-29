Netanyahu vola negli Usa | incontrerà Trump a Mar-a-Lago

Il primo ministro israeliano Netanyahu si recherà negli Stati Uniti per un incontro con l’ex presidente Trump a Mar-a-Lago. L’obiettivo è approfondire le questioni legate alla pace nella Striscia di Gaza e rafforzare i rapporti tra i due paesi. La visita sottolinea l’importanza di dialogo e cooperazione in un contesto di tensioni regionali, con attenzione a possibili soluzioni per la stabilità nella regione.

Stati Uniti e Israele si ritrovano di nuovo attorno a un tavolo per discutere del piano di pace nella Striscia di Gaza. Il premier Netanyahu e il presidente Trump si incontreranno a Mar-a-Lago, in Florida, alle 19 italiane per parlare della situazione nell'exclave palestinese e portare avanti il progetto americano. Nel frattempo, la decisione di Tel Aviv di riconoscere il Somaliland ha generato la reazione avversa di Teheran e degli Houthi, che hanno minacciato attacchi contro israeliani nel Paese africano.

Netanyahu vola negli Usa evitando i cieli dei Paesi Ue: ecco perché - Per la prima volta nei suoi viaggi verso gli Stati Uniti, l'aereo ufficiale del premier israeliano Benjamin Netanyahu ha evitato lo spazio aereo europeo, sorvolando il Mediterraneo a sud della Spagna ... tgcom24.mediaset.it

Netanyahu vola negli Usa da Trump - Il primo ministro israeliano Netanyahu incontra domani il presidente Usa alla Casa Bianca, nel suo terzo viaggio americano dall'insediamento di Trump. rainews.it

Al tempo dei vari Trump, Putin, Netanyahu, Orban, con devastanti guerre e conflitti in troppi luoghi del mondo, le democrazie a rischio di torsioni autoritarie e l’estrema destra che vola in Europa, assisto da troppo tempo a fiumi di parole sul tasso di riformismo o - facebook.com facebook

#MedioOriente Netanyahu vola negli Stati Uniti per un incontro con Trump. La visita si svolgerà domani (lunedì), nella tenuta di Mar-a-Lago, per parlare del futuro della Striscia di Gaza, la tregua con Hamas, i contrasti con Hezbollah in Libano e la minaccia i x.com

