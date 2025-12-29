Netanyahu vola negli Usa | incontrerà Trump a Mar-a-Lago

29 dic 2025

Il primo ministro israeliano Netanyahu si recherà negli Stati Uniti per un incontro con l’ex presidente Trump a Mar-a-Lago. L’obiettivo è approfondire le questioni legate alla pace nella Striscia di Gaza e rafforzare i rapporti tra i due paesi. La visita sottolinea l’importanza di dialogo e cooperazione in un contesto di tensioni regionali, con attenzione a possibili soluzioni per la stabilità nella regione.

Stati Uniti e Israele si ritrovano di nuovo attorno a un tavolo per discutere del piano di pace nella Striscia di Gaza. Il premier Netanyahu e il presidente Trump si incontreranno a Mar-a-Lago, in Florida, alle 19 italiane per parlare della situazione nell'exclave palestinese e portare avanti il progetto americano. Nel frattempo, la decisione di Tel Aviv di riconoscere il Somaliland ha generato la reazione avversa di Teheran e degli Houthi, che hanno minacciato attacchi contro israeliani nel Paese africano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

